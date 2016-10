Tião Viana garante 380 mil para conclusão da Escola de Gastronomia

O governador Tião Viana garantiu nesta segunda-feira, 10, em Brasília, a liberação de R$ 380 mil para as etapas de conclusão da Escola de Gastronomia. Os recursos virão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A escola de gastronomia está localizada na Cidade do Povo e já conta com seu espaço físico em uma fase bastante avançada. A expectativa é de que ela seja inaugurada até o fim de fevereiro do ano que vem.

O projeto é fruto de uma ação conjunta do Instituto Dom Moacyr (IDM), Secretaria de Estado de Turismo (Setul), e do gabinete da primeira-dama, Marlúcia Cândida, com a assessoria técnica prestada pela empresa paulista Margot Botti Gastronomia e Cultura.

A escola terá salas de aulas, laboratórios de restaurantes e hotelaria, bar e cafeteria, cozinha experimental, panificação e confeitaria, práticas livres, de hotelaria e camareira, de hotelaria recepção, biblioteca, lanchonete, além de outras áreas de convivência e formação.

“A obra já está bem avançada. Ela segue em andamento, e este recurso será destinado às suas etapas de conclusão. Essa liberação reflete justamente o esforço do governador Tião Viana, que tem um grande prestígio nos ministérios em Brasília e é um homem visionário junto à educação profissional no Acre”, declarou a presidente do IDM, Rita Paro.