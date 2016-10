Quina acumula e prêmio pode pagar R$ 3,2 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4205 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (10) em Piripiri (PI). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 3,2 milhões.

A quadra teve 48 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 8.843,36. No terno, houve 4.636 ganhadores, que receberão cada um R$ 137,68. Outros 130.368 apostadores fizeram o duque e levarão R$ 2,69.Os números sorteados foram: 04, 20, 32, 75 e 77.

LOTOFÁCIL

No concurso 1422 da Lotofácil, três apostas acertaram as 15 dezenas e receberão o prêmio individual de R$ 581.744,73. Os números sorteados foram: 01, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 e 24. Confira as demais faixas de premiação:

14 acertos – 441 apostas ganhadoras, R$ 1.739,53

13 acertos – 15.035 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos – 177.266 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos – 944.591 apostas ganhadoras, R$ 4,00