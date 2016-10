Antonio Palocci estuda fazer delação premiada

O ex-ministro Antonio Palocci, detido em Curitiba por conta da Lava Jato, já fala em fazer uma delação premiada, segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

Maior interlocutor do governo de Lula e Dilma com os empresários, um eventual acordo de delação do petista deve ter potencial explosivo.

O advogado de Palocci, José Roberto Batochio, nega a possibilidade de que o petista venha a participar de uma delação.

Palocci foi ministro da Fazenda no governo Lula e da Casa Civil no de Dilma Rousseff e foi preso na Lava Jato por ser, supostamente, o “italiano” das planilhas da Odebrecht.