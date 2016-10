Morre em Rio Branco jovem diagnosticada com meningite

A jovem Francisca Fabíola Lima da Silva, de 18 anos, diagnosticada com meningite, morreu na manhã de segunda-feira (10) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). A informação foi confirmada pela família. Natural de Feijó, no interior do Acre, a moça deu entrada na unidade de saúde da capital na última terça (4).

Ainda na segunda (3), Francisca Fabíola entrou em coma dentro do avião do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), quando era transferida do Hospital de Feijó para Rio Branco. A irmã da jovem, Vládia Lima, de 32 anos, diz que a família deve acionar à Justiça por acreditar que houve demora na transferência.

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou, por meio da assessoria de comunicação, que a paciente estava com outra doença que agravava a meningite. O órgão disse que, tão logo houve a confirmação da enfermidade, o município foi notificado para tomar medidas e evitar a contaminação de outras pessoas.

A Sesacre acrescentou que todas as medidas pertinentes ao caso de Francisca Fabíola foram tomadas, incluindo exames em todas as pessoas que tiveram contato com ela.

Vládia reclama da demora em relação à transferência de outro irmão, que adoeceu no município e também não teve diagnóstico. Somente em Rio Branco, local onde chegou na última quarta (5), foi identificado um quadro de leucemia aguda. Com informações do G1