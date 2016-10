Maioria da bancada do Acre votou a favor da PEC dos gastos

Dos oito deputado federais da bancada do Acre na Câmara, quatro votaram a favor da aprovação da PEC dos gastos públicos, aprovada na noite da última segunda feira (10) em primeira votação na casa.

De acordo com o painel de votação da Câmara dos deputados, votaram a favor da proposta os deputados Flaviano Melo e Jéssica Sales, do PMDB, Alan Rick, do PRB e Major Rocha, do PSDB.

Contra a aprovação da PEC votaram César Méssias do PSB, Raimundo Angelim e Leonardo Brito do PT.

O nome do deputado Moisés Diniz, do PC do B, não aparece na lista dos parlamentares presentes á votação.