Policia Civil descobre plantação de coca em Mâncio Lima

Na manhã desta terça-feira (11), Policiais Militares de Mâncio Lima e Cruzeiro do Sul, encontraram uma plantação ilegal de coca no município de Mâncio Lima, interior do Acre. De acordo com informações, a droga estava sendo cultivada no bairro São Francisco, localizado no município.

Após investigações, os policiais chegaram até o local e retiraram parte da plantação que ali estava. Após a retirada, alguns peritos analisaram as folhas e confirmaram que se tratava da folha de coca, que é utilizada na produção da cocaína.

Até o momento a polícia ainda não sabe informar que é o proprietário das terras onde estava sendo cultivado tal plantação. Agora, os policiais devem estender as investigações, na tentativa de encontrar o devido proprietário do local.