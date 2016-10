Indústria comemora aumento das exportações de madeira

A queda no setor da construção civil e o aumento do dólar levaram a um aumento das exportações de madeira processada, no acumulado de janeiro a setembro, em comparação com o mesmo período de 2015.

Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci) e constam na coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

O setor inclui produtos como compensados, lâminas e, em uma escala menor, molduras, portas e pisos.

A madeira serrada de pinus, proveniente de reflorestamento, teve alta de 47% nas vendas e foi o item mais exportado no período.

Segundo Paulo Pupo, superintendente da Abimci, outro fator que deve ser levado em consideração para o cenário positivo é a recuperação da economia norte-americana.

“Crescemos em cima de uma base muito baixa, porque os Estados Unidos demoraram a voltar a comprar. Quem vê esses números pensa que prosperamos mais que qualquer outro setor, mas a verdade é que os fabricantes não tinham para onde escoar a produção aqui dentro”, explicou.

A projeção da Abimci é que 20% do volume total de madeira serrada de pinus produzido neste ano seja enviado para o exterior. O faturamento, no entanto, será proporcionalmente menor que em 2015, por causa da queda dos preços no mercado internacional.

Ainda de acordo com a coluna Painel, os maiores países compradores da madeira serrada de pinus foram Estados Unidos (35%), México (20%), China (15%)e Arábia Saudita (7%).