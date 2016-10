Polícia Militar realiza a final do Festival Coral Estudantil

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou a grande final da 4° edição do Festival Coral Estudantil. A solenidade de encerramento ocorreu na noite de segunda-feira, 10, no teatro da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Nesta etapa final 14 escolas da rede pública de ensino participaram da competição. O projeto é uma parceria entre a PMAC, Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) e Fundação Elias Mansour (FEM).

A iniciativa da Polícia Militar visa fomentar e despertar a cultura musical nos estudantes como ferramenta de construção de suas vidas, além de ser uma ação social e preventiva que aproxima a comunidade escolar da instituição militar.

“A Polícia Militar comprou essa idéia. É muito importante a interação entre a polícia e o público escolar, porque a PM também é sensibilidade, além de servir e proteger e dar o sangue por cada cidadão. Esta noite temos aqui muita qualidade, podemos ver que o nível dos estudantes é excelente”, finalizou o subcomandante da PM, Ulysses Araújo.

Premiação das escolas

Ao término do evento as seis melhores escolas foram anunciadas e o título ficou com a escola Argentina Pereira, do município de Capixaba. Em segundo lugar ficou a Lourival Pinho e a escola João Ricardo em terceiro lugar . Além delas foram premiadas no Festival Coral Estudantil 2016, o Ensino Jovem Boa União, escola Pedro Martinelo e Heloisa Mourão Marques.