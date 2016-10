Ney Amorim recebe prefeitos eleitos de Xapuri, Brasileia e Mâncio Lima

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim, recebeu em seu gabinete os prefeitos eleitos de Mâncio Lima, Isaac Lima; de Brasileia, Fernanda Hassem; e de Xapuri, Bira Vasconcelos, ambos do PT. Ney Amorim parabenizou os novos gestores, desejando sorte e se colocou à disposição para parcerias, visando o desenvolvimento dos municípios.

“É uma alegria especial receber aqui no meu gabinete a Fernanda, o Isaac e o Bira, que a partir de janeiro do próximo ano terão a missão de trabalhar muito pela população de Brasileia, Mâncio Lima e Xapuri. Estou me colocando à disposição para que possamos firmar parcerias e trabalhar pela melhoria da qualidade de vida do nosso povo”, disse.

Os prefeitos eleitos agradeceram o apoio de Ney Amorim durante a campanha, afirmando que as parcerias serão importantes para que boas ações sejam realizadas em prol da população dos municípios.

“Viemos agradecer o apoio do nosso presidente Ney Amorim, que foi incansável e se empenhou muito para que pudéssemos conquistar essa vitória. Estamos motivados e preparados para assumir esse novo desafio, mas precisaremos de muito apoio. O Ney certamente será um grande parceiro”, destacou Bira Vasconcelos.

Durante a visita, Ney e os prefeitos discutiram a atual situação financeira dos municípios e falaram sobre as perspectivas para os próximos anos, com a execução de projetos que influenciem diretamente na melhoria da qualidade de vida das famílias.

Os prefeitos estavam acompanhados de assessores e do deputado estadual Jonas Lima.