Empresários querem mais PPPs e apresentam propostas para o Plano Diretor da capital

O Plano Diretor de Rio Branco foi tema de debate entre o prefeito Marcus Alexandre e os empresários da Federação das Indústrias – FIEAC e de outras instituições, como Federações do Comércio, de Agricultura, Conselhos de Corretores e Imobiliárias, de Administração e de Contabilidade, Sindicatos da Industria da Construção Civil e de Pavimentação, UFAC e UNINORTE. O secretário da Indústria e Comércio do Acre, Sibá Machado, também esteve na reunião na FIEAC, na noite de segunda feira.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro da Silva, em entrevista à TRIBUNA aponta os principais temas debatidos e a posição dos empresários a respeito do novo Plano Diretor.

A Tribuna: Como o senhor avalia a reunião, com o prefeito Marcus Alexandre, para tratar do novo Plano Diretor da Capital?

José Adriano – Nós temos uma relação muito respeitosa com o prefeito e o entendimento de que um Plano Diretor faz o alinhamento e considera possibilidades sob todos os aspectos do desenvolvimento da capital para um prazo de, no mínimo, 10 anos. Então, acreditamos que não se faz uma discussão dessas em curto prazo. É uma discussão que passa por movimentos comunitários, por lideranças sindicais, por lideranças empresariais, que é o nosso caso. Como o prefeito tem sido um parceiro da classe empresarial e entende que é preciso discutir exaustivamente essas propostas, nos reunimos com ele para que saia um projeto que seja o mais consensual possível do ponto de vista do desenvolvimento.

A Tribuna: A Federação das Indústrias do Estado do Acre defende que não é necessária a expansão do perímetro urbano da capital, mas o setor empresarial defende a liberação da chamada zona rururbana para empreendimentos, condomínios e parcelamentos, porque essa posição contrária à proposta apresentada? Qual a diferença?

José Adriano – A diferença é que nós temos uma área hoje que é a mancha da zona urbana, onde o parcelamento do solo é feito de forma natural e espontânea, desde que respeitadas as medidas mínimas do regramento feito pelo Código de Obras. A zona de expansão urbana é também considerada como zona rururbana, uma mancha um pouco maior do que a zona urbana, indo em direção a zona rural. Então, é nessa faixa de transição que normalmente acontecem as ocupações irregulares.

O que a gente precisa é de uma proposta onde aquele que vai ocupar essa zona em expansão tenha condições de trabalhar dentro de uma visualização de que num futuro muito próximo ela vira zona urbana e vai necessitar de fortes investimentos em infraestrutura. A prefeitura vai ter que urbanizar aquilo ali. O quê que a gente propõe? Se tiver um regramento agora e as discussões forem feitas do ponto de vista de que essa área já está prevista dentro dessa possibilidade de expansão, que se apresente uma política bem clara de ocupação por loteamentos regularizados. E essa legislação de loteamentos regularizados diz exatamente que aquele empreendedor que vai para esse investimento tem a obrigação de já deixar todos aqueles lotes urbanizados. Assim, a prefeitura não teria que entrar obrigatoriamente com essa urbanização porque já está prevista dentro da lei desse loteamento.

Se for feito dessa forma, as invasões futuras vão ser em pequenos vazios e ai fica mais fácil de a prefeitura fazer esse tipo de acompanhamento. Quando você deixa aberto apenas para loteamentos de condôminos fechados, esse investimento não poderia ser feito, porque estaria considerado como área rural. Agora qual é a proposta da nova comissão?. O entendimento até agora seria reduzir essa área de expansão urbana que estava aprovada anteriormente e que a gente concorda que se mantenha para uma mancha apenas que comtemple a regularização de dois loteamentos fechados que já estão em andamento. Óbvio que outros não poderão vir. E a gente acha que se vier mais propostas de condomínios tipo Alphavilles significaria mais investimento para o estado. Hoje nós já temos uma legislação que permite vir investimentos de fora nessas condições. O que a gente quer, além disso, é manter essa mancha sem redução. Além desses condomínios fechados, poder ter os loteamentos de chácaras, porque ai ocupa a área dentro de uma obrigação de o investidor fazer o investimento dessa infraestrutura e não a prefeitura.

A Tribuna: Porque a entidade patronal defende a implantação de instrumentos de transferência de direito de construir nas chamadas áreas Receptoras de Áreas Verdes? Essas áreas, mesmo ocupadas, não deveriam ser protegidas?

José Adriano – No ponto de vista do meio ambiente não dá para confundir área verde com APP. Área verde é uma coisa. A APP é outra. A Área de Proteção Ambiental é aquela onde você tem, por exemplo, a mata ciliar ao longo dos igarapés, onde se verificam nascentes. Isso é uma coisa. Mss nas áreas verdes é possível fazer uma ocupação regular, tipo um condomínio ou um loteamento e ai existe um percentual que a gente considera que é exagerado em termo de custos. Você imagina uma área grande e tiver que deixar intactos 50% em área verde e a APP, se tem 50% para lotear. Ai, nesses 50% ainda inclui-se as ruas e tudo mais. Quem é o investidor que vai pensar em fazer isso? Ninguém. Então inviabiliza o custo. O ideal é que nas áreas verdes fosse considerado pelo menos que a edificação fosse permitida dentro de uma forma controlada. Nós não estamos dizendo para abrir mão da APP. Não. As APPs a gente sabe que tem que proteger. Mas as áreas verdes precisam ser repensadas de forma mais objetiva e menos romântica.

A Tribuna: A Fieac apoia a regulamentação das chamadas Parcerias/Público/Privadas ( PPPs), inclusive para áreas de serviços públicos, como escolas e creches. Como seria essa proposta na prática? Como gerir essas unidades pela PPPs?

José Adriano – A gente considera as PPPs como sendo uma saída para as prefeituras e os estados, que estão falidos. Vamos deixar bem claro que hoje a iniciativa privada tem que aproveitar isso e trabalhar de uma forma que se possa ajudar os estados e municípios a voltarem a ter sua autonomia. Hoje os municípios e os estados vivem para a folha de pagamento. Isso é óbvio. Então as PPPs eram uma proposta que estava posta no governo da presidenta Dilma e hoje o presidente Temer assumiu como proposta sua e a transformou em lei. Nós vemos que o nosso estado, os municípios já estão mais do que prejudicados com suas folhas, com os seus passivos e com os seus imóveis que estão ai todos desgastados, sem qualquer condição, porque a receita caiu e a despesa continua aumentando. Então, com a PPP, aquilo que hoje é despesa passa a ser uma receita. Então você imagina que um posto de saúde que tá lá com desvio de verba, com má gestão, com desgaste de material, com falta de renovação, com a qualidade que deve ser feita numa gestão de saúde para o município, será possível terceirizar e ai aquela verba que está dentro da legislação que tem que obrigatoriamente ser aplicada e investida em saúde, vira um contrato que cobre a administração privada com o estado cobrando a qualidade necessária.

Se isso não acontecer, tira o contrato, abre outra licitação. Isso tem que ser feito sempre dentro de um processo licitatório e outra empresa assume. Mas a gestão passa a ser privada, sem apadrinhamentos políticos, sem desperdício, com aquilo que a população precisa em termos de qualidade na prestação de serviços. São inúmeras variações, como a infraestrutura, as BRs. Então, em termo de infraestrutura eu vejo grandes possibilidades no estado. Água, esgoto, energia, energia renovável. Eu acho que a gente pode abrir um leque de muitas opções.

A Tribuna: Qual a possibilidade da prefeitura incorporar as proposta da Fieac, no Novo Plano Diretor?

José Adriano – Olha, a gente sabe que as limitações de lei têm que ser respeitadas. Então o prefeito, que a gente considera um cara muito preparado pode discutir isso de forma soberana, pelo o conhecimento que ele tem na área de infraestrutura principalmente, mas sobretudo pela experiência que ele ganhou em quatro anos administrando essa cidade. Então a gente está muito otimista com as nossas propostas e a gente espera que sejam acatadas pela comissão e avaliada. Agora se vai ser aprovada ou não, vai depender obviamente de uma discussão que ainda vai acontecer dentro da Câmara Municipal. A gente pretende fazer todo o tipo de diálogo possível.