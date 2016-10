TJAC busca ilegalidade de greve dos servidores do poder judiciário

Presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Cezarinete Angelim envia documento a Procuradoria Geral do Estado, que pede a ilegalidade da greve dos servidores do poder judiciário. O anúncio foi realizado na manhã de terça-feira, 11, em coletiva de imprensa na sede do TJAC.

“Já oficiamos a Procuradoria Geral do Estado para ir buscar a decretação da ilegalidade da greve”, diz a presidente. Ainda segundo a desembargadora, o TJAC não deve nada aos servidores e não há motivo para greve.

Os servidores estão em greve desde segunda-feira,10, e o movimento deve seguir por tempo indeterminado até que as reinvindicações sejam atendidas. Anunciado, na semana passada, Cezarinete afirma ter sido surpreendida com o movimento grevista.

Durante a coletiva, a presidente disse que não havia nenhuma reunião marcada com o sindicato para resolver o problema da greve, mas que o tribunal está de portas abertas para receber os sindicalistas pra negociar.

Até o segundo dia de greve, nenhum prejuízo foi gerado ao judiciário e as audiências e atendimentos continuam a ocorrer, segundo a desembargadora.

A desembargadora relata que o país está em crise, e que manter o pagamento dos servidores em dia já é uma vantagem, já que segundo ela, diversos estados estão com pagamentos atrasados e órgão do próprio Acre até deixaram de pagar auxílios doença e alimentação por falta de recursos.

A estimativa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre (Sinspjac) é de que ao menos 700 servidores do judiciário adiram ao movimento, em todo o Estado, sendo 250 em Rio Branco.

Reivindicações

A categoria pede o aumento do Benefício do Auxílio Saúde de R$ 400,00 para R$ 1.000,00 e da diária que é de R$ 107,00, valor considerado insuficiente para os pagamentos básicos alimentares e de hospedagem.

Os servidores pedem ainda a regulamentação e a aplicação de pontos pendentes do PCCR, como folga em dobro, gratifica- ção para servidores que atuarem como conciliador e Gratificação para servidores que ministrarem cursos nos programas de capacitações desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

A presidente informa que não tem como aumentar o auxilio doença. No entanto, ela reconhece que as diárias estão defasadas. No caso das diárias, a presidente diz que fez um levantamento de diárias de outros órgãos e instituições para adotar um valor justo e dentro do limite de gastos do TJAC para adotar.