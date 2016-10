Tião Viana e governadores buscam soluções para a economia dos Estados

Durante agenda em Brasília, o governador Tião Viana e outros 11 governadores de Estado se reuniram na manhã desta terça-feira, 11, na residência oficial do governo do Distrito Federal, a fim de buscarem soluções econômicas para a crise financeira que atinge todas as unidades da federação.

A reunião contou com a presença do economista Raul Velloso, que está contribuindo para a construção das propostas estaduais. Entre os assuntos discutidos, houve uma apresentação de proposta para a Previdência Pública Estadual, além da formulação de um pedido de apoio financeiro aos estados.

As propostas incluem o compartilhamento das despesas com inativos entre o Executivo e as áreas de Educação e Saúde, por exemplo, que não têm essas despesas previstas nos seus orçamentos.

Outra discussão propôs a criação de um fundo que permita uma saída emergencial para os déficits estaduais.

Esse fundo, segundo Velloso, será viabilizado com antecipação de receita, pelo governo federal, de ativos que seriam transferidos dos estados para a União.

Além das propostas que serão apresentadas pelo conjunto dos governadores amanhã, em Brasília, a equipe econômica do governo do Estado do Rio de Janeiro está liderando um grupo de estudo do Conselho de Política Fazendária (Confaz), na busca de soluções para a Previdência.

No próximo dia 4 de novembro, as propostas serão apresentadas a secretários de Fazenda de todos os estados, em reunião a ser realizada na capital fluminense.