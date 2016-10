Coluna Bom Dia

Hoje e amanhã

A bancada acreana se dividiu na votação da PEC 241, que estabelece gastos do Governo Federal congelados por 20 anos. O futuro dirá quem votou corretamente. E será implacável com os que erraram de lado.

Previsão

Um estudo mostrou que se esse pacote estivesse em vigor nos últimos 18 anos, o salário mínimo hoje seria de R$ 400. Seria uma indicação para o futuro?

Maldades

Parece que o pacote de maldades para, em tese, consertar o país é grande. O problema é quem paga a conta. Agora querem igualar a aposentadoria do setor público com o setor privado. Muita gente aplaude. Mas seria justo?

Concurso

O setor público exige concurso para a admissão e o empregado não conta com FGTS e outros mecanismos de proteção. Aposenta só com o dinheiro previsto em lei. Qual a vantagem? Quem vai se atrever a mexer com a categoria mais organizada e mais mobilizada do país?

Repatriação

O que seria um alívio para os cofres estaduais pode acabar em miragem. Por falta de acordo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não deverá por em votação os ajustes na Lei de Repatriação dos recursos não declarados fora do país e, com isso, os R$ 70 bilhões prometidos para os estados podem virar fumaça.

Encontro

O governador Tião Viana, em Brasília teve encontros com dirigentes da Câmara e do Senado para debater o assunto. As perspectivas não são nada boas.

Reunião

Ontem, Tião Viana ficou reunido com outros governadores na residência oficial do Distrito Federal analisando opções e dificuldades. Conversaram sobre reforma da Previdência, lei de repatriação, repasses…

Chamou

Tião Chamou com urgência, em Brasília, o secretário Tinel Macedo e o presidente da Acreprevidência, José de Anchieta.

Apareceu

A deputada federal Jéssica Sales (PMDB) se vangloriou ontem nas redes sociais por ter votado a favor da PEC dos gastos públicos. Ela só não explicou, ainda, porque não foi a Brasília votar pela cassação do deputado Eduardo Cunha, escondendo-se no Juruá.

Ruim

Aliás, advogados especializados em legislação eleitoral dizem que a peça do Ministério Público contra a coligação do prefeito eleito Ilderlei Cordeiro em Crzueiro do Sul é poderosa e que sua diplomação estaria em grande risco. Se não na primeira instância, pelo menos nos tribunais superiores.

Data

Deve ser julgado dia 21 de outubro o processo 47/2016, que investiga esse crime eleitoral. O inquérito do delegado Fabrício Santos está pronto; o MPE já apresentou a denúncia e o caso já está nas mãos da juíza Admárcia Nascimento que marcou a sessão.

Dura

A lei está batendo com rigor sobre gestores públicos e isso é bom. A manutenção da prisão dos prefeitos acusados de desvios no Acre é um exemplo de como a Justiça está avaliando esses casos. E todas as decisões de tribunais em Brasília são no sentido de apoiar as decisões da Justiça acreana.

Ilegal

A desembargadora Cezarinete Angelim considera a greve no Poder Judiciário ilegal e despropositada. Apresentou um rol de ações em apoio aos servidores durante seu mandato e disse que não há condições e nem recursos para fazer mais. É inegável o esforço da presidente em seu mandato.

Reforma

O Governo Federal mostrou o tamanho da reforma que pretende implantar no Ensino Médio. No Acre, serão nove escolas atendidas, com pouco mais de quatro mil alunos. E os outros? Ora, os outros….

Juros

O que pouca gente sabe é que a única exceção para o aumento das despesas do Governo Federal, depois de aprovada a PEC, será o pagamento de juros da dívida. O argumento é que nisso não se pode mexer, pois seria quebra de contratos. Quanto à Saúde e Educação, aí, pode.

Polícia

Dois acontecimentos policiais deveriam causar muita preocupação no Estado. O primeiro foi a prisão de dois homens com o fuzil AR-15 nas Placas. Uma arma de guerra, que afronta até o poder de fogo da Polícia. Isso mostra que a sofisticação chega ao crime organizado e que o tráfico de armas pesadas é uma realidade no Acre.

Cocaína

A outra notícia preocupante é a descoberta de uma plantação de coca em Mâncio Lima, para produção de cocaína. E não a coca nativa, o epadu, não, era a coca andina, a poderosa. Ou seja, já podemos ter cocaína nativa, em todas as fases da produção, do plantio à industrialização.

Porosa

Com uma fronteira porosa como a acreana, essas situações preocupam muito. São abas, as armas e a cocaína, sinais de uma criminalidade que assusta.

Pesca

Mâncio Lima, aliás, foi a cidade campeã do derrame de carteiras de pescadores. Quase metade da cidade tem o benefício do seguro defeso.

Descoberta

O senador Sérgio Petecão disse que a oposição menosprezou o poder e a popularidade de Marcus Alexandre. Não é verdade. Eles tinham todas essas informações no tracking, pesquisa contínua, durante a campanha e antes dela.

Projeto

O que faltou para a oposição não foi só unidade foi projeto; foram propostas. Um pensamento global sobre o Acre e seu futuro. Ninguém ganha eleição com proposta de um posto de saúde aqui, uma parada de ônibus acolá. É preciso fazer o leitor ver que existe um projeto alternativo de poder. Sem isso, novas derrotas virão.

PSDB

Há setores no PSDB acreano, com apoio de caciques de outros estados, buscando uma pacificação entre tucanos locais. O medo é que o partido se esfacele de vez no Acre. Um acordo é difícil, mas não impossível.

Marina

Antes que fique sozinha para apagar a luz da Rede, a ex-senadora Marina recobrou por instantes a lucidez e afirmou que reconhece erros de posicionamento da Rede nos últimos tempos. Pelo menos, uma autocrítica necessária.

Afastou

Acontece que a Rede se afastou do campo natural da centro-esquerda para transitar em áreas muito próximas à direita. Seu eleitorado não é e nunca será esse. Nem seu pequeno grupo de parlamentares segue esse raciocínio.

Tião

Tem gente que não sabe ler ou não quer. A coluna foi clara ao dizer que Tião Viana pode ser uma opção para a presidência do PT. Já entenderam que seria para presidente da República. Por enquanto, não.

Presidentes

De acreanos candidatos a presidente nos últimos anos, bastam Enéas e Marina. Tião tem até mais experiência, mas não seria nem bobo de entrar em uma canoa dessas.

Organização

Para lembrar. Houve uma época em que a oposição brasileira estava para acabar, sob o peso do regime militar. Um acreano corajoso, probo e honrado assumiu o papel de estruturar a resistência legal. Foi o saudoso senador Oscar Passos, que presidiu o então MDB nos tempos heroicos da ditadura. Que hoje estaria revoltado ao ver alguns líderes do partido no Governo Federal.

George

O empresário George Pinheiro divulgou uma foto, muito comentada nas redes sociais, em que parece pinto em merda ao lado do presidente Temer, todo empolgado no apoio à PEC dos gastos.

Não devia

Mas, um internauta observador disse que não vê razão para tanta euforia. Lembrou que a PEC vai reduzir drasticamente viagens e diárias de servidores e autoridades. Com isso, menos gente ocupando os hotéis do George, mais prejuízo… Faz sentido.

Acompanhar

O presidente da Fieac, José Adriano da Silva, acertou com o presidente da Assembleia que a classe empresarial vai acompanhar o trabalho do parlamento na defesa das teses de apoio ao setor produtivo acreano.

Dinheiro

Em Epitaciolândia, uma confusão entre prefeitura e Banco do Brasil provocou um problema no pagamento dos servidores. Em vez de descontar os empréstimos das contas do funcionalismo, o banco teria agregado o dinheiro reservado da prefeitura. Ou seja, servidores receberam a mais. Tá formado o barraco.

Cacique

Moisés Diniz ocupou os espaços públicos para justificar sua ausência na votação de segunda-feira, 10, da PEC 241. O “Cacique” está se recuperando de uma cirurgia mas garantiu que vai votar contra a proposta em segundo turno.

Prostituta

“Essa PE$C é freira por fora e prostituta por dentro. A intenção é boa: equilibrar as contas públicas. O problema é o método: tira dinheiro da população (Educação e Saúde, principalmente) para pagar banqueiros”, diz o Cacique comunista.

PEC

Como diria dom Moacyr Grechi “até os mortos do cemitério São João Batista sabem que…” essa PEC 241 vai corroer investimentos básicos sem mudar em nada a vida mansa que levam os banqueiros e os políticos. Os grandes analistas são unânimes ao dizer que ela ajuda, mas não resolve grande coisa.