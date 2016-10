Empresários, sindicalistas e políticos divergem sobre a PEC 241

Empresários, sindicalistas e políticos divergem sobre a eficácia do Projeto de Emenda a Constituição (PEC) 241, que limita os gastos públicos por 20 anos, aprovada pelos deputados, ontem.

Para os empreendedores, o governo está dando um voto de confiança, demonstrando que não gastará mais do que arrecada. Para os representantes das entidades dos trabalhadores, os cortes afetarão os setores sociais, prejudicando a população mais pobre.

O presidente da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) do Acre, Franklin Albuquerque, afirmou que as mudanças buscam apenas pagar a dívida externa.

“A PEC do teto dos gastos públicos, conhecida no meio sindical por PEC da morte, limita os investimentos nas áreas mais estratégicas e existencial do trabalhador, como saúde, educação, saneamento, habitação. O governo age de maneira ardilosa com o único objetivo de arrecadar recurso para pagar a dívida externa”, explicou o sindicalista.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Industrial do Acre (Acisa), Celestino Bento, afirmou que a alteração é uma necessidade para acabar com a crise.

“A PEC 241 é uma necessidade. Precisavam fazer algo para controlar a gastança desenfreada de alguns gestores públicos. O país vinha numa situação favorável e, como muitos gestores incharam a máquina, veio a crise a consequência e esta que estamos vivenciando”, afirmou o representante da Acisa.

Para o presidente do PP, José Bestene, é preciso buscar a confiança dos investidores para garantir a geração de emprego.

“Ela é fundamental para o ajuste da economia e a retomada do crescimento econômico e social. A indústria brasileira corre o risco de ser extinta diante dessa desastrada política implementada por Lula e Dilma não é possível ser competitivo com um mercado fechado”, afirmou o representante do PP no Acre.

De acordo com o deputado federal Wherles Rocha (PSDB), os recursos para a saúde e para a educação serão mantidos.

“Na verdade, a Saúde e Educação já têm um piso garantido em lei. O que a PEC 241 cria é um teto, um limite geral: o Executivo não poderá deixar, como vai ocorrer este ano, um déficit de 170 bilhões de reais”, escreveu nas redes sociais.