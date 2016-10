Propagandas eleitorais devem ser retiradas até 1º de novembro

Candidatos e partidos têm até 1º de novembro para retirarem das ruas todo o material de campanha utilizado nas Eleições Municipais. O prazo está previsto no calendário eleitoral de 2016 e deverá ser cumprido nas cidades onde as eleições foram decididas no primeiro turno.

Segundo o juiz eleitoral responsável pela propaganda em Rio Branco, Luís Camolez, todo conteúdo de divulgação, seja eleitoral ou não, tem um prazo de validade e, após esse prazo, deve ser retirado de veiculação. “Ultrapassado o pleito, os candidatos devem assumir esse compromisso de retirar das ruas as propagandas eleitorais”, afirma.

A medida tem como objetivo remover o “lixo eleitoral” que permanece após as eleições poluindo visualmente a cidade. Além disso, o local onde a propaganda foi afixada deve ser restaurado, se for necessário.