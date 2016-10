A vitória do Flamengo sobre o Santa Cruz no último domingo, no Pacaembu, garantiu à Globo recorde de audiência no Campeonato Brasileiro.

Segundo o Ibope, a partida registrou 27 pontos, com 46% das TVs ligadas no confronto. Cada ponto no Ibope em São Paulo corresponde a 69.417 residências e 197.814 pessoas.