Acordo garante bem-estar para crianças do Educandário Santa Margarida

Para motivar a responsabilidade social a partir do ambiente empresarial, uma iniciativa contribuirá com a melhoria da alimentação e qualidade de vida de crianças e adolescentes de zero a 12 anos, do Educandário Santa Margarida.

Na manhã desta terça-feira, 11, foi assinado o termo de compromisso de doação de alimentos entre a instituição, empresas coligadas da Agência de Negócios do Estado do Acre (Anac) e entidades parceiras.

Representantes da Peixes da Amazônia, Dom Porquito, Cordeiros da Amazônia, Acreaves, Frigonosso, Granja Carijó, Sistema Fieac e gestores participaram da solenidade, que contou com a presença da primeira-dama Marlúcia Cândida, coordenadora do Acre Solidário.

A iniciativa, gerada pela Anac, segundo seu presidente Inácio Moreira, foi inspirada no Acre Solidário. A ideia é agregar valor no ambiente empresarial: “Nossas empresas não visam somente o lucro, a parceria público-privado-comunitária tem a sensibilidade de entender a importância dessa ação com o educandário, o que garantirá a essas crianças uma alimentação saudável e de melhor qualidade de vida”, explicou.

O apoio para a instituição garantirá 200 quilos de proteína animal ao mês (carne de suíno, peixe, frango, cordeiro e ovos) pelo período de trinta meses. São 25 crianças que recebem alimentação seis vezes ao dia.

“O educandário é um patrimônio humano. Todos nós temos uma história para contar sobre essa instituição que faz parte da nossa vida. Agradeço a ação da Anac, na pessoa do Inácio, com essa atitude maravilhosa, bem como aos empresários e à Fieac. Com esses alimentos, as crianças terão um desenvolvimento muito melhor. Aproveitamos para fazer o chamamento para que a sociedade continue ajudando o educandário”, disse a primeira-dama.

Rita Batista, presidente do educandário, falou sobre dignidade e solidariedade. “Com a iniciativa da Anac, Acre Solidário e empresários, o educandário deu um salto de qualidade. Saiu da condição de pedinte para vivenciar a verdadeira dignidade. Durante dois ano e meio, as crianças estarão numa condição que representa muito, principalmente por preservá-las. O educandário ganhou um grande prêmio e só temos a agradecer.”

Para firmar o compromisso, foi entregue aos parceiros o certificado Amigo do Educandário.