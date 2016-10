Fies em perigo: falta de repasse de verbas ameaça matrículas em 2017

Quem usa o Fies para pagar a faculdade não sabe se vai poder continuar a estudar a partir do ano que vem. A verba não tem sido repassada pelo governo federal. E os alunos estão aflitos com a falta de informação. No, ,mais de 70% das matrículas são por financiamento estudantil e essa situação pode causar danos profundos, segundo análise de professores e estudantes.

De acordo com o diretor executivo da ABMES, Sólon Caldas, “os cerca de dois milhões alunos nessa situação poderão ficar sem matrícula em 2017 e, ainda, ficarem inadimplentes com as instituições de ensino caso o governo não regularize a situação financeira, o repasse financeiro desse serviço que foi prestado”. Ele também ressalta que os professores poderão ser prejudicados porque poderão não receber 13º e férias, uma vez que as instiuições de ensino não têm como arcar com esse investimento.