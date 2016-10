Menor tenta matar a mãe com 20 facadas

Na noite dessa quarta-feira 12, um menor de 16 anos tentou matar sua própria mãe com pelo menos 20 facadas no ramal Bom Jesus, na travessa alegria.

Segundo policiais militares do 2º Batalhão, a mãe Patrícia Barbosa de Souza de 32 anos, que cumpre pena por roubo, não queria que o menor levasse uma menina também de 16 anos para morar com ele na sua casa, foi quando começou uma discussão e ela foi bater no filho, e ele pegou uma facada e desferiu cerca de 20 golpes contra a própria mãe.

De acordo com o médico do SAMU, ela levou pelo menos 20 facadas, sendo nas costa, braços, peito e pescoço. Policiais agiram rápido e prenderam o menor que foi levado para delegacia do menor.

Na delegacia ele afirmou que a casa é dele, que segundo ele a avô dele comprou e colocou no seu nome, por isso sua mãe não tinha direito de não deixar ele morar com sua namora na casa, patrícia deu entrada na emergência em estado grave.

Selmo Melo