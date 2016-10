Menores roubam motocicleta do pátio do DETRAN

Dois menores sendo um de 15 e outro de 16 anos, foram presos por policiais militares do 4º Batalhão na noite dessa quarta-feira 12, com uma moto tornado de placa MZY 7454, no bairro Mocinha Magalhães.

Segundo os policiais, eles estavam fazendo uma ronda de rotina quando passaram pelos dois na motocicleta, a dupla tentou se evadir, mas os policiais agiram rápido e prenderam a dupla.

Na delegacia eles afirmaram que roubaram a motocicleta no pátio do DETRAN que fica no Distrito Industrial na noite dessa segunda-feira. Segundo eles, existe um buraco no muro na parte dos fundos do pátio onde eles entraram e levaram a motocicleta tranquilamente.

Os dois foram levados para delegacia do menor onde serão tomadas as devidas medidas para o caso.

Selmo Melo