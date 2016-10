Morceguin é preso acusado de estuprar adolescente

Uma operação integrada entre as polícias militar e civil, resultou na prisão de Airton Santana de Paiva, 27 Anos, conhecido no mundo do crime como “MORCEGUIN”, acusado de estuprar a menor, M C N, de apenas 13 Anos de idade. Aírton é ex presidiário e tem várias outras passagens pela polícia. O crime teria acontecido na localidade Igarapé Santa Cruz , Seringal Maria Correia, Colônia Santa Cruz.

Segundo informou a polícia, foi apurado através de depoimentos de testemunhas, que Aírton teria passado a noite ingerindo bebida alcoólica na companhia do pai da garota. ao perceber que mesmo já estava em avançado de embriaguez, usou da força utilizando cordas para amarrar a vítima e consumar o estupro.

“Após dias de investigação conseguimos prender o agente Airton de Vulgo “Morceguin” que é extremamente perigoso, o qual é acusado de estuprar e violentar brutalmente uma adolescente de 13 anos. Uma garota que sofre inclusive distúrbios mentais. O mesmo já se encontra preso a disposição da Justiça” disse disse o comandante do 1º Pelotão da PM-AC, subtenente Raimundo Fortunato.