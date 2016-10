Mega-Sena pode pagar R$ 22 milhões nesta quinta-feira

O feriado de ontem, de Nossa Senhora Aparecida, tirou a Mega-Sena de um dos seus tradicionais dias de sorteio: as quartas. Nesta semana, a Caixa alterou a data para esta quinta-feira (13), quando o concurso 1.865 pode pode pagar um prêmio de R$ 22 milhões a quem acertar as seis dezenas. Geralmente, os sorteios são realizados às quartas e aos sábados.

O valor é muito maior que o do concurso anterior –que estimava o prêmio principal em R$ 5,5 milhões– porque este tem final cinco. Assim, a premiação do concurso 1.865 recebeu um adicional de 22% do total destinado a prêmio dos últimos cinco sorteios. A mesma situação ocorre com concursos com final zero.

O sorteio será realizado por volta das 20h, horário de Brasília, no “Caminhão da Sorte”, que está em Piripiri (PI).

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

O que fazer com o prêmio?

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas, o prêmio de R$ 22 milhões, aplicado na poupança, renderia cerca de R$ 144 mil por mês. O valor total do prêmio também seria suficiente para comprar 44 imóveis de R$ 500 mil cada um. Ou, então, adquirir 146 carros de luxo, no valor de R$ 150 mil cada um.

No último concurso, o 1.864, os números sorteados foram: 04 – 05 – 14 – 37 – 40 -60. Nenhum jogo fez a sena.

A última vez que a Mega teve acertadores foi no concurso 1.862. Duas apostas, ambas feitas em Belo Horizonte, apresentaram os seis números e dividiram o prêmio de R$ 5.830.364,24.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 de possibilidades.