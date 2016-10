Clássicos agitam a quinta-feira de Brasileirão

.A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro reservou três clássicos do futebol nacional para esta quinta-feira (13). No Rio de Janeiro, o tradicional Fla-Flu promete agitar a parte de cima da tabela.

Em São Paulo, o San-São tem tudo para ser uma briga boa, já que o Peixe quer a vaga na Libertadores e o Tricolor precisa se afastar do Z-4. Na capital mineira, Galo e Coelho reeditam a final do Estadual e garantem um belo confronto. Mais três partidas completam a noite.

19h30 – Palmeiras x Cruzeiro – Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só pensa em vencer para manter a distância para o Flamengo, segundo colocado. O Cruzeiro, na parte de baixo da tabela, em 13º, quer os três pontos para continuar se afastando da zona de rebaixamento. No Alviverde, o técnico Cuca vive a expectativa de poder contar com o atacante Gabriel Jesus, que estava com a Seleção Brasileira, e o zagueiro Mina, que atuou pela Colômbia. No lado celeste do duelo, Mano Menezes também tem dois retornos. Arrascaeta está de volta após defender a seleção do Uruguai e Cabral retorna após cumprir suspensão. O treinador, no entanto, não poderá contar com o lateral-esquerdo Edimar e o zagueiro Manoel, ambos suspensos. Bryan e Léo serão os substitutos.

19h30 – Atlético-MG x América-MG – Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Terceiro colocado e de olho nos líderes Palmeiras e Flamengo, o Atlético-MG quer continuar vivo na briga. Em má fase e na 20ª colocação, o América-MG se apega ao bom retrospecto recente, da final do Campeonato Mineiro, para derrotar o rival. No Galo, Marcelo Oliveira já tem Rafael Carioca, Erazo e Otero à disposição e deve contar também com Lucas Pratto e Cazares no clássico. No Coelho, Enderson Moreira não deve poder contar com Alison, que ainda recupera-se de problema muscular no púbis, e a tendência é que ele escale a dupla de zaga com Éder Lima e Messias.

19h30 – Ponte Preta x Vitória – Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Na 11ª colocação, a Ponte Preta ainda sonha com uma vaga no G-6. Em 15º, o Vitória só pensa em vencer para se afastar da zona de rebaixamento. O técnico Eduardo Baptista indicou mudanças e pode escalar o time titular com João Vitor, Rhayner e Clayson. No Rubro-Negro, o técnico Argel Fucks conta com o retorno do meia Sherman Cárdenas, recuperado de lesão na coxa esquerda. Em contrapartida, ele não tem à disposição o atacante Marinho, com lesão muscular, e o zagueiro Victor Ramos, que se recupera de uma fascite plantar.

21h – Fluminense x Flamengo – Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

Quinto colocado, o Fluminense só pensa em subir cada vez mais para garantir a vaga na Libertadores. O Flamengo, na vice-liderança, quer o triunfo para seguir na cola do Palmeiras. Pelo lado do Tricolor, o técnico Levir Culpi não divulgou a escalação e informou somente que o goleiro Júlio César segue na vaga, mesmo com Diego Cavalieri já recuperado. No Rubro-Negro, o goleiro Muralha retorna ao time após passagem pela Seleção Brasileira e o atacante Guerrero, com dores na coxa direita, é desfalque. Leandro Damião será o titular e vai suprir a ausência.

21h – São Paulo x Santos – Pacaembu, São Paulo (SP)

O clássico San-São promete! O São Paulo é o 14º colocado e precisa vencer para se afastar do Z-4. O Santos, quarto colocado, quer continuar forte na briga pelo G-6. O Tricolor fez mistério e o técnico Ricardo Gomes sequer divulgou a lista de relacionados para o clássico. Com desconforto na coxa direita, Bruno deve ser desfalque e a tendência é que Buffarini seja o escolhido para suprir a ausência. No Peixe, Dorival Júnior conta com o retorno de Lucas Lima, que estava com a Seleção Brasileira, e escalará o meia na equipe titular do Alvinegro praiano.

21h – Grêmio x Atlético-PR – Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Em oitavo, o Grêmio está de olho em uma vaga no G-6 e o Atlético-PR é justamente o sexto colocado, o que faz com que o duelo tenha uma briga direta na tabela de classificação. No Imortal, o técnico Renato Portaluppi fez mistério e não adiantou se irá escalar Pedro Rocha ou Everton no ataque e Jailson ou Walace no meio-campo. Pelo lado do Furacão, o técnico Paulo Autuori já confirmou que o goleiro Weverton, que estava com a Seleção Brasileira, será titular. O camisa 12 do Rubro-Negro sequer teve tempo para treinar com a equipe paranaense.