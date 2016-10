Hospital da Criança realiza festa do Dia das Crianças

“O coração da gente fica emocionado ao ver a alegria e o sorriso estampados no rosto dos nossos filhos. Estas festinhas que o hospital realiza fazem toda a diferença nada vida deles”, relatou a dona de casa Maria Rocilda da Silva, mãe de uma criança internada no Hospital da Criança, em Rio Branco.

Já é tradição para os funcionários do Hospital festejar as datas comemorativas, principalmente no dia dedicado às crianças. Este ano não poderia ser diferente, e as festividades foram antecipadas para esta terça-feira, 11. As crianças internadas tiveram um dia de muito lazer e guloseimas, ao lado de seus acompanhantes, na pracinha do hospital.

A festa foi realizada pelos funcionários, em parceria com algumas empresas privadas, que todos os anos ajudam voluntariamente nos eventos que a coordenação do hospital realiza. Participaram das brincadeiras aproximadamente 25 crianças que estão em tratamento na unidade.

Pela manhã, foi realizada a entrega de presentes doados por empresas privadas e voluntários. Já na parte da tarde, houve muita diversão para os pequenos, com as brincadeiras do palhaço Peteleco, guloseimas, lembrancinhas e muita música, tudo preparado com muito esmero pelos servidores.

“Estou muito satisfeita e feliz com a colaboração e a compreensão dos funcionários que tiveram a iniciativa de realizar este momento, juntamente com nossos parceiros. É gratificante ver que eles tiraram um tempinho para levar alegria a essas crianças. Isso mostra que, mesmo em momentos difíceis, nosso povo é muito solidário e prestativo, e isso nos deixa imensamente felizes”, enfatizou Jiza Lopes, gerente-geral do Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmac).

Para a dona de casa Valdilene Nascimento, a realização desses eventos é importante para a recuperação das crianças que estão internadas. “Como mãe, vejo que a participação do meu filho nessas festas, brincando com outras crianças, ajuda muito na recuperação dele, que mais alegre e disposto. Isso também percebemos nas outras crianças. O olhar delas fica radiante. Elas se distraem e esquecem que estão no hospital”, declarou.