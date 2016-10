22 milhões de brasileiros em idade ativa estão sem emprego

O indicador do IBGE divulgado nesta quinta-feira (13), mostra que 13,6% das pessoas em idade para trabalhar no Brasil estão desempregadas. O número equivale a 22,7 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Os dados são referentes ao segundo trimestre de 2016.

De acordo com o jornal Extra, o dado soma o contingentes de pessoas desocupadas (11,6 milhões), de pessoas subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas (4,8 milhões) e na força de trabalho potencial (6,2 milhões), o que representa 13,6% do contingente total de 166,3 milhões de pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais de idade).