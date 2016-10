CZS: FIEAC realiza curso sobre Sistema DOF e Licenciamento Ambiental

Empresários de Cruzeiro do Sul terão a oportunidade de participar, de 17 a 21 de outubro, do curso sobre Sistema DOF e Licenciamento Ambiental, que será realizado na Unidade Integrada do Sistema FIEAC, pela FIEAC e Confederação Nacional das Indústrias (CNI), por meio do Programa de Desenvolvimento Associativo (PDA), em parceria com o Governo do Estado, Sindicatos das Indústrias Madeireiras do Estado do Acre (Sindusmad), das Indústrias de Móveis do Estado do Acre (Sindmóveis) e da Indústria de Olaria do Estado do Acre (Sindoac). A instituição fica localizada na rua Afonso Pena, nº 910, bairro AABB.

A capacitação abordará temas como a Instrução Normativa nº 21/2014 que trata do Sistema DOF; SINAFLOR; como emitir um DOF; Termo de Referência que regulamento o Licenciamento de Planos de Manejo Florestais Sustentáveis e Indústrias Madeireiras (marcenarias, depósitos, serrarias e fábricas de carvão); utilização do DOF através da plataforma-teste “tucunaré” disponibilizada pelo IBAMA para fins de treinamentos, entre outros.

O que é Sistema DOF – Instituído pela Portaria MMA nº 253 de 18/08/06, consiste numa licença obrigatória para o transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativa, inclusive o carvão vegetal nativo, contendo informações sobre a procedência desses produtos, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema DOF (Documento de Origem Florestal), cujo acesso se dá no endereço eletrônico do Ibama na internet.