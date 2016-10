Novo prefeito de Xapuri é multado em mais e R$ 370 mil

O prefeito eleito de Xapuri, Bira Vasconcelos, vai precisar de muita habilidade administrativa e suporte financeiro para ajustar as contas de sua primeira gestão á frente da prefeitura que administrou no período de 2009 a 2012.

Por unanimidade os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado condenaram o gestor em dois processos julgados na sessão desta quinta fira (13).

No primeiro julgamento, Bira Vasconcelos teve a prestação de contas do ano de 2009, rejeitada pelos Conselheiros que acompanharam o voto do relator Antônio Malheiro. Em seu parecer, Malheiro detectou diversas irregularidades na prestação de contas, entre contratação sem licitação, pagamentos irregulares de diárias e aplicação menor do que o obrigatório na educação.

Em seu voto, Antônio Malheiro recomendou a rejeição da prestação de contas e a devolução de R$ 379 mil aos cofres públicos pelas irregularidades, além da aplicação de multa no valor de R$ 14 mil.

Todos os conselheiros, inclusive o representante do Ministério Público de Contas, ratificaram o parecer, aprovado e encaminhado ao MPE.

Bira Vasconcelos, após notificado da decisão, terá um prazo de trinta dias para apresentar recurso. Ele foi reeleito no dia 2 de outubro para mais um mandato á frente da prefeitura de Xapuri, mas já enfrenta problemas com essa rejeição das contas.

Outra multa

Na votação de outro processo, o TCE voltou a condenar Bira Vasconcelos a uma multa de R$ 14,280,00 por falhas contábeis na prestação de contas do ano de 2010. O relatório do conselheiro Antônio Malheiro encontrou inconsistência no balanço financeiro apresentando junto ao Tribunal.