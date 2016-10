Depasa e Defesa Civil reforçam abastecimento de Rio Branco

Com o início do período de chuvas, o nível do Rio Acre apresenta constantes oscilações. Nesta quinta-feira, 13, o manancial registra a marca de 2,42 metros em Rio Branco, fato que ainda retrata os efeitos desta intensa estiagem.

No intuito de auxiliar no processo de distribuição de água na capital, o Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) e a Defesa Civil Estadual recebem o apoio de carros-pipa, disponibilizados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

“O Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência em nove municípios do Acre, que passaram a receber apoio direto de órgãos federais no objetivo de ofertar água potável à população que reside em locais afetados por este período de seca”, relata o coordenador da Defesa Civil Estadual, Carlos Batista.

Cerca de três mil famílias das regiões dos loteamentos Praia do Amapá, Adauto Frota e Raimundo Amâncio, Ramais do Joca, Marizal, Panorama, Vilas Manoel Marques, Liberdade, Albert Sampaio e a Rua Beira da Judia recebem o auxílio dessa ação.

“Os moradores dessas localidades são atendidos por 12 carros-pipa. Equipes técnicas, junto com líderes comunitários, realizam o cadastramento das residências que necessitam desse abastecimento”, destaca o coordenador de contato social do Depasa, Nier Pinheiro.

“Neste tempo de estiagem, muitos dos poços secaram, gerando muitas dificuldades para os moradores abastecerem seus reservatórios. Porém, com essa ajuda dos carros-pipas, estamos recebendo água tratada na porta de casa”, comenta o presidente da Associação de Moradores do Loteamento Praia do Amapá, Carlos Nascimento.