Até o fim do ano, 80% das autoescolas terão biometria

Até o fim do ano, 80% dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Acre já contarão com serviços biométricos para aulas teóricas implantados e disponibilizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

A implantação do sistema começou em 2012, em Rio Branco, com a meta de garantir a efetiva frequência dos candidatos à habilitação e a idoneidade do processo de formação dos condutores. Todas as autoescolas da capital já possuem o serviço.

“Até o fim do ano, daremos continuidade à implantação do sistema em cidades do interior. Garantimos que a maioria das autoescolas do estado contará com esse serviço até lá”, declara o corregedor-geral do Detran/AC, Marcelo Quintella.

Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Feijó também já possuem o sistema. Até o fim de outubro, o sistema será implantado em Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Acre e Bujari.

O Acre possui 40 Centros de Formação de Condutores, sendo 20 na capital e 20 no interior.