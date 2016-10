Polícia acha nova plantação de coca em Mâncio Lima e Exército é acionado

Com a descoberta de uma nova área de plantação de coca em Mâncio Lima, o Exército foi acionado para ajudar a Polícia Civil na destruição de plantações de folha de coca na cidade. As folhas foram encontradas em uma terreno que fica a poucos metros da praça central e do mercado público. Ainda segundo a polícia, não é possível precisar o tamanho da plantação.

A polícia descobriu a primeira plantação da coca a menos de 1 km de distância do quartel da Polícia Militar, na segunda-feira (11), no bairro São Francisco. No dia, 10 policiais começaram a destruir a plantação. A extensão da área ainda não foi divulgada, pois, segundo a polícia, um GPS deve ser usado para realizar a medição. A área é de difícil acesso e, por isso, foi solicitada ajuda do Exército.

A comunicação social do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) informou que ao menos 20 militares serão designados para o corte e transporte da planta até a delegacia de Mâncio Lima, onde são incineradas.

O delegado falou ainda que o apoio do Exército deve chegar na sexta-feira (14) para destruir outras plantações que foram encontradas. “Já detectamos outras localidades e a Polícia Civil tem trabalhando incessantemente no combate ao tráfico de drogas. A preocupação agora é eliminar toda a droga que foi encontrada”, finaliza.

Um engenheiro ambiental também deve acompanhar a operação na sexta. Ele vai delimitar a área e a extensão da plantação na cidade. Caso seja identificado o dono da terra, ele pode ser indiciado por tráfico de drogas, segundo a polícia.