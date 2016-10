Convidados pagam para tocar seios da noiva

Um vídeo supostamente gravado no Norte da China tem chamado atenção para festa de casamento de um casal que quer arrecadar dinheiro para custear a lua-de-mel. Para isso, a noiva permitia que convidados tocassem seus seios.

De acordo com o Daily Mail, a identidade da noiva não é conhecida e que a gravação foi feita numa casa noturna chamada cheia de turistas chineses. Nas imagens é possível ver os convidados entregando o dinheiro antes da mulher pressionar as mãos deles contra o peito.

Ela posa para fotos enquanto convidados seguram seus peitos. Com alguns convidados, a moça pressiona não só as mãos, mas o rosto deles. O vídeo repercutiu nas mídias sociais e há quem questione o comportamento da moça, porém ela aparenta estar se divertindo com a maneira de arrecadar dinheiro.