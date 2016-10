Acreano é preso no Maranhão com droga presa ao Corpo

A Polícia Militar de Peritoró, no Maranhão, prendeu Acássio Gomes de Almeida, de 31 anos, natural de Mâncio Lima (AC) por suspeita de tráfico de drogas. Com ele a Polícia Militar encontrou 2,275kg de substância semelhante a pasta base de cocaína, que é usada para produzir o crack. A droga estava amarrada com fita isolante ao corpo do suspeito, embalada em plástico.

A droga e o suspeito foram levados para a delegacia de Polícia Civil do município. Os

PMs chegaram até o suspeito, após denúncia de populares, que informaram via telefone, que no terminal rodoviário de Peritoró tinha um homem em atitude suspeita, que estava tentando fretar um veículo para uma cidade, que não foi informada por ele.