Encontro de motociclistas será neste fim de semana

Um grande encontro de clubes de motocicletas, jipes e fuscas, entre outros. Esta é a proposta do Amazônia Motorcycles, que será realizado nos dias 14 e 15 de outubro, no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

Promovido pelas empresas EME Amazônia e Kampô Promoções e Eventos, com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Lazer (Setul), o encontro espera reunir cerca de oito mil participantes, entre motociclistas do Acre, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso do Norte, além de visitantes do Peru e da Bolívia.

Na programação, estão previstas exposições comerciais, leilão de motos e carros apreendidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), aulão de pilotagem defensiva, shows de rock, gincanas e estúdio de tatuagem, entre muitos outros.

De acordo com um dos organizadores, Cassiano Marques, o espaço contará, ainda, com uma área com segurança 24 horas, locais cobertos para camping exclusivo para motociclistas, estacionamento exclusivo de motos e demais veículos separados, banheiros químicos, lavador de motos e oficina rápida.

“Estamos preparando o Parque de Exposição para fazer uma bonita recepção a todos que venham nos visitar. Esperamos receber aqui, além dos motociclistas, pessoas que curtem uma boa programação em família”, destaca.

A gestora da Setul, Rachel Moreira, ressalta a importância de eventos desse segmento para o Acre: “Os organizadores do Amazônia Motorcycles já são nossos parceiros em diversos eventos que promovem o turismo interno no estado. Agora, receberemos pessoas de diversos estados e dos nossos países vizinhos, o que será bom para manter a economia do trade turístico aquecido”.

Confira a programação:

14 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

18h30 – Vitrine 1: Banda Born Hell. Gênero: Heavy Metal (30min)

19h15 – Vitrine 2: Banda Brutal. Gênero: Death e Thrash Metal (30min)

20h30 – Show 1: Chrís Guto e Banda. Gênero: Pop Rock e Reggae (120min)

23h – Show 2: Big Band Mugs II. Gênero: Rock Clássico / Baladas (120min)

15 DE OUTUBRO – SÁBADO

17h – Vitrine 3: Condado Frank Óliver. Gênero: Country e Rock (30min)

17h45 – Vitrine 4: Banda Maria Joana. Gênero: Rock n’ Roll (30min)

18h45 – Show 3: Banda Retrô Rock. Gênero: Rock Nacional 80’s (120min)

21h15 – Show 4: Bandas Dream Healer & Fire Angel. Gênero: Heavy Metal e Hard Rock (120min)

23h45 – Show 5: Álamo Kário e Banda. Gênero: Pop Rock (120min)