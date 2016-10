TCE vai ensinar a novos prefeitos como gerir os recursos públicos

A nova “safra” de prefeitos que vão assumir a administração das cidades acreanas a partir de 1º de janeiro de 2017, vai ter acesso a uma ferramenta que será fundamental para o bom exercício do mandato quando o assunto for gerenciamento do dinheiro público.

O Tribunal de Contas do Estado vai percorrer todas as regionais ofertando gratuitamente um treinamento para os prefeitos e suas equipes de como gerir, gastar e prestar contas do dinheiro do contribuinte.

O TCE vai abrir o ciclo de palestras em forma de seminário no próximo dia 20, em Brasiléia, onde espera receber os prefeitos da regional do Alto Acre.

Os gestores vão assistir apresentações sobre transição entre as equipes de governo, transparência pública municipal, o nov gestor em relação ao TCE, principais motivos que ensejam condenações na administração pública, aspectos relevantes para a gestão municipal e sistema de controle interno.

Depois do Alto Acre, explica Naluh Gouveia, presidente do TCE, o seminário vai acontecer no Juruá, nos dias 7 e 8 de novembro, em Cruzeiro do Sul.

Nos dias 9 e 10, a equipe do TCE desembarca em Tarauacá e fecha o ciclo de palestras nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.