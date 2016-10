Jorge Viana lamenta consequências do horário de verão para o Acre

A entrada em vigor do horário de verão no próximo domingo , 16, traz discussões sobre seus impactos na sociedade. No caso do estado do Acre, a diferença do fuso horário em relação a Brasília será de três horas. O senador Jorge Viana reconhece a utilidade da medida, mas lamenta os efeitos negativos na vida dos acrianos. Viana lembra que, em 2010, o estado tentou implantar uma diferença de apenas uma hora em relação ao resto do país, mas a medida foi rejeitada em plebiscito.

“É uma política de tentar racionalizar energia mas para nos tem um problema: nós passamos a ter três horas de diferença em relação a Brasília. Para funcionamento das atividades empresariais, do comércio, próprio governo e prefeitura fica complicado”, disse o senador.