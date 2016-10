Cezarinete participa de encontro nacional dos  presidentes dos Tribunais 

A desembargadora Cezarinete Angelim, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Tjac), desembarcou em Brasília, capital do Distrito Federal (DF), para participar do encontro nacional dos Tribunais de Justiça. A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), se reúne no dia de hoje, com os presidentes dos 27 Tribunais do país para tratar da pauta da Suprema Corte e definir sobre os novos critérios para a escolha dos membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que agora levará em conta as especificidades regionais.

A ministra deve aproveitou a ocasião, para tratar dos problemas comuns aos Tribunais e definir a uniformidade nas tomada de decisões que contribuam para fortalecer o Poder Judiciário. Afinal, a Justiça Estadual corresponde por 80% do Poder Judiciário brasileiro. Os desembargadores deverão informar sobre o quantitativo de magistrados em exercício no país, onde eles estão lotados, quantas comarcas tem ou não tem juiz titular.

Em contrapartida, a ministra Cármen Lúcia discutirá sobre a realização de audiências virtuais entre magistrado e advogados das partes, como acontece atualmente em seu gabinete no STF, para dá mais agilidade ao judiciário, inclusive a utilização do sistema de videoconferência para a realização das audiências de custódia. Os desembargadores deverão retomar o debate, sobre a questão dos expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos, que estão suspensos nos estados à espera de decisão definitiva da matéria na Suprema Corte.

Outra matéria que, deve entrar na pauta do dia, é a judicialização da saúde, as decisões em primeira e segunda instância que obriga os estados a fornecerem medicamentos ou procedimentos médicos e cirúrgicos. Afinal, a câmara técnica do CNJ, estuda a adoção de medidas para orientar juízes sobre o assunto, inclusive os critérios que venham embasar estas decisões judiciais. Em contrapartida, os governadores prometeram colocar à disposição dos Tribunais estaduais médicos-peritos para orientar os magistrados.

Portanto, será cobrado que presidentes dos Tribunais cobrem dos governantes o funcionamento centros de referência destinados ao acolhimento de detentas no sétimo mês de gestação. A medida humanitária é para evitar que as detentas gestantes deem à luz dentro de celas que descumpre a Lei do Ventre Livre em vigor desde a época do Império.