Jorge Viana recebe prefeitos eleitos dos municípios

O senador Jorge Viana deu sequência, nesta quinta-feira (13), às reuniões de trabalho que vem fazendo com prefeitos eleitos dos municípios acreanos. Durante os encontros, o senador se coloca à disposição para ajudar os gestores, por meio de seu mandato parlamentar e, também, com a experiência que adquiriu como gestor quando foi prefeito de Rio Branco e duas vezes governador do Acre.

A primeira agenda de trabalho do vice-presidente do Senado foi com o prefeito eleito de Mâncio Lima, Isaac Lima. Também esteve presente no gabinete do parlamentar em Rio Branco o deputado estadual Jonas Lima. Na sequência, o senador recebeu os prefeitos eleitos de Bujari, Romualdo de Souza; de Porto Acre, Bené Damasceno; de Santa Rosa, Assis Moura; de Acrelândia, Ederaldo Caetano; e de Epitaciolândia, Tião Flores. Ao todo, Jorge esteve reunido com seis prefeitos eleitos, além de ter feito reunião de trabalho na semana passado com Bira Vasconcelos e Fernanda Hassem, eleitos em Xapuri e Brasiléia respectivamente.

Como cada município, além de desafios comuns, possui suas particularidades, Jorge Viana procurou ouvir cada prefeito para estar a par da situação que deve ser enfrentada por eles a partir do início do mandato. Depois o senador compartilhou sua impressão sobre a crise política e econômica que o país atravessa e de como isso deve afetar diretamente os municípios e, consequentemente, o trabalho dos prefeitos.

“Quem não entender o grave momento que atravessa o país vai ficar apenas lamentando. É preciso ter os pés no chão. o momento é muito ruim! Mas, ainda assim, com trabalho sério e muita criatividade é possível fazer uma ótima gestão e realmente melhorar a vida das pessoas”, opinou o senador.

Além da política, durante os encontros muito se falou sobre gestão. Jorge Viana procurou passar algumas estratégias que surtiram efeito durante seu trabalho como gestor e também falou sobre erros que podem ser cometidos, ainda mais nesse momento de redução no repasse do governo federal. Um dos pontos mais importantes apontados pelo senador para que exista uma gestão eficiente é a escolha de uma boa equipe: “O candidato eleito que procurar contemplar apenas a parte política e esquecer de montar uma equipe realmente qualificada vai estar perdido. É preciso montar um time a altura do desafio, capaz de inovar em todos os momentos da gestão”.

Claro que as disputas políticas em cada um dos municípios também foram comentadas durante as reuniões de trabalho, que foram realizadas no gabinete do senador Jorge Viana. E sobre o tema o senador foi enfático: “Com uma crise deste tamanho, que eu nunca vi igual, os prefeitos que foram eleitos precisam ter a grandeza de pacificar a situação política no seu município. A eleição acabou. E todos devem focar no objetivo principal que é ajudar a população”.