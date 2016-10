Operação da PM detém taxistas com R$ 211 mil reais, contrabando avaliado em R$ 80 mil e moto furtada

O trabalho de investigação do Grupo de Intervenções Rápida e Ostensiva – GIRO, na cidade de Epitaciolândia, que começou na madrugada de quarta (12), e que terminou nesta quinta-feira, dia 13, resultou na detenção de brasileiros e bolivianos envolvidos em contrabando e descaminho de dinheiro.

Barreiras foram levantadas em vários pontos desde a cidade, até pouco quilômetros da BR 317 e o desenrolar dos trabalhos, se dividem em três situações. Talvez pensando que o ninguém estaria fiscalizando no dia 12, (Dia da Criança), os bolivianos fretaram taxis para entrar no Brasil sem pegar o visto, para levar uma carga de produtos avaliada em R$ 80 mil reais.

Os veículos; VW/Polo, placas MZW 7153 e Chevrolet/Zafira, placas NAB 1905, teriam sido contratados pelo bolivianos Carlos Alberto S. Monotupa e Cesar Huanacchire R. Rivera, juntamente os brasileiros, Daniel Melo da Costa e Papillon I. Tafarel C. Farias.

Toda a carga foi catalogada na delegacia e encaminhada, juntamente com os envolvidos à delegacia da Polícia Federal, uma vez que o caso foi caracterizado como Descaminho e Contrabando de produtos ilegais sem o devido pagamento de impostos.

O segundo levantado, seria a parada de dois taxis que vinham do município de Plácido de Castro, que também faz divisa com a Bolívia. Os policiais realizaram buscas no interior dos veículos, onde foram localizados vários pacotes devidamente lacrados.

Ao serem indagados sobre os pacotes, disseram que seria dinheiro, o que levantou suspeitas. Ao verificarem, realmente continha grandes quantias divididas em quatro volumes que variavam de R$ 9 à quase R$ 50 mil reais, além de bolivianos, somando quase $B 20 mil.

As explicações de Ovídio Fabian Erson tola, Rodrigo da Silva Sales, Rogelio Nunes Lora e Jhon Vitor Pereira, não convenceram os agentes, onde resultou na apreensão do dinheiro e entregue à Polícia Federal, uma vez que caracterizou evasão de dinheiro sem a devida declaração ao Fisco Federal.

Encerrando os trabalhos, o condutor de uma moto modelo boliviana, placa NA 8748, identificado como Edinho Rodrigues Aragão (27), foi constatado que estaria conduzindo um veículo com registro de furto na cidade de Cobija, lado boliviano.

A moto e o condutor foram conduzidos à delegacia, onde deverá se explicar ao delegado plantonista e poderá responder pelo furto, ou receptação de produto ilegal.

Segundo os comandante do 10º Batalhão da PM do Alto Acre, Capitão Fredson, os trabalhos irão continuar de forma contínua na região de fronteira, afim de combater o contrabando de mercadorias, armas e outros produtos ilícitos.