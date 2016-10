Petrobras anuncia redução do preço da gasolina e do diesel a partir de sábado (15)

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (14) que o Grupo Executivo de Mercado e Preços decidiu reduzir o preço do diesel em 2,7% (média Brasil) e da gasolina em 3,2% (média Brasil) nas refinarias. Esses preços entrarão em vigor a partir 0h de sábado (15) nas refinarias.

Segundo o comunicado da Petrobras, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a decisão considerou “o crescente volume de importações, o que reduz a participação de mercado da Petrobras, e também a sazonalidade do mercado mundial de petróleo e derivados”.

O preço para o consumidor, contudo, não deve ter redução imediata pois depende do repasse para os postos de combustível. O CORREIO entrou em contato com cinco postos de combustíveis da capital – Pituba, Federação, Imbuí, Ribeira e Cabula – e foi informado que a alteração no preço deve acontecer a partir de segunda-feira (17) em função dos estoques já montados para o final de semana.

Caso o percentual de redução nas refinarias seja repassado integralmente ao consumidor final o diesel pode cair 1,8%, ou R$ 0,05 por litro. Já a gasolina pode cair 1,4%, ou R$ 0,05 por litro. A estimativa foi feita pela própria Petrobras. Essa é a primeira redução no valor dos combustíveis desde 2009.

“Essa política é baseasa na paraidade internacional de preços, no qual adficionamos uma margem. E vamos ter um Comitê que vai avaliar uma vez por mês os preços. E esse Comitê vai avaliar e tomar as decisões para saber se é preciso reduzir ou elevar os preços. Estamos fazendo esse primeiro movimento de redução”, afirmou o presidente da Petrobras, Pedro Parente, em nota enviada ao CVM.