Palmeiras tem 53% de chances de título e Flamengo, 37%

Com o empate contra o Cruzeiro, o Palmeiras passou a ter 53% de chances de ganhar o Campeonato Brasileiro. Antes, estava com 74%. Já o Flamengo, que venceu o Fluminense, pulou de 19% para 37%. Os dois caminham rumo à uma disputa acirrada pelo título, rodada a rodada, mas não podem ignorar Atlético-MG e Santos.

Após a 30ª rodada da competição, encerrada nesta quinta (13), o site infobola.com.br, do matemático Tristão Garcia, atualizou os números com relação ao Brasileiro. As chances de o Galo conquistar o título são de 6%. Já as do Santos, embora ainda muito remotas, ganharam novo fôlego com a vitória sobre o São Paulo. Antes eram desprezíveis e agora chegam a 4%.

Tanto Santos quanto Atlético-MG ainda vão enfrentar na reta final do Brasileiro os dois adversários mais bem classificados da competição. De acordo com o matemático, nenhuma outra equipe tem possibilidade de levantar a taça do Brasileiro de 2016.

Já a briga para fugir do rebaixamento continua intensa entre sete equipes, considerando-se que América-MG e Santa Cruz não escapam mais da queda e que Chapecoense e Ponte Preta navegam em águas calmas e cristalinas. A ‘degola’ está mais próxima para Figueirense (67%), Inter (44%), Sport (32%), Vitória (24%), São Paulo (13%), Coritiba e Cruzeiro (ambos com 10% de risco de queda).

Os resultados da 30ª rodada acenderam a luz de alerta no Morumbi. Com a derrota para o Santos, o São Paulo, que tem no returno a terceira pior campanha, entrou no grupo que corre sério risco de cair para a Segunda Divisão.

Com relação as seis vagas da Libertadores, Tristão Garcia praticamente dá como definida a classificação de Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG e Santos e põe como favoritos para as duas restantes o Botafogo (55%), Fluminense (40%), Grêmio (37%), Atlético-PR (33%) e Corinthians (29%).