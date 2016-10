Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1865 da Mega-Sena sorteadas nesta quinta-feira (13), em Piripiri (PI). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 27 milhões. Os números sorteados foram: 01, 05, 31, 32, 37 e 42.

Pela quina, 38 apostadores receberão R$ 65.074,31 individuais. Outras 3.936 apostas levarão R$ 897,51 individuais pelo prêmio da quadra.

QUINA

No concurso 4207 da Quina, ninguém acertou as cinco dezenas e o prêmio acumulado para o próximo sorteio é de R$ 1,4 milhão, segundo a Caixa. Os números sorteados foram: 04, 18, 27, 46 e 80. Confira as outras faixas de premiação:

Quadra – 82 apostas ganhadoras, R$ 4.365,37

Terno – 5232 apostas ganhadoras, R$ 102,88

Duque – 131570 apostas ganhadoras, R$ 2,25

TIMEMANIA

O concurso 942 da Timemania também acumulou. Os números sorteados foram: 06, 08, 23, 47, 51, 57 e 63. O “time do coração” foi o Ji-Paraná (RO). Confira o rateio:

6 números acertados – 2 apostas ganhadoras, R$ 26.380,13

5 números acertados – 73 apostas ganhadoras, R$ 1.032,49

4 números acertados – 1709 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados – 16972 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA-SENA

No concurso 1556 da Dupla-Sena, também não houve vencedor. O rateio e os números sorteados foram:

1º sorteio

20, 24, 29, 33, 45 e 50

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 2 apostas ganhadoras, R$ 20.266,36

Quadra – 4 números acertados – 564 apostas ganhadoras, R$ 82,13

Terno – 3 números acertados – 10868 apostas ganhadoras, R$ 2,13

2º sorteio

11, 26, 29, 36, 45 e 50

Sena – 6 números acertados – Não houve acertador

Quina – 5 números acertados – 7 apostas ganhadoras, R$ 5.211,35

Quadra – 4 números acertados – 512 apostas ganhadoras, R$ 90,47

Terno – 3 números acertados – 10359 apostas ganhadoras, R$ 2,23