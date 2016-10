Crescimento no setor de gastronomia gera oportunidades para alunos do Senac

Ao concluir o curso de Cozinheiro no Senac, Emanuela Andrade de Oliveira de 19 anos logo foi encaminhada para o mercado de trabalho por meio do Banco de Oportunidade, contemplada pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Emanuela Andrade é estudante e aproveitou a paixão pela gastronomia e o sonho em ser uma grande chef de cozinha, para buscar uma qualificação e, com isso, conquistar seu primeiro emprego.

“Nunca imaginei que iria conseguir realizar este sonho. Após concluir o curso, os donos do estabelecimento me procuraram, fiz a entrevista e passei. Estou muito feliz em estar atuando na área de formação e futuramente quero ter o meu próprio estabelecimento no ramo de doces”, destaca a jovem Emanuela.

A oportunidade que surgiu para Gelcicley Santos de Almeida, 26 anos, que trabalhava anteriormente como auxiliar de produção, não foi diferente. Ele buscava uma oportunidade para mudança de vida e crescimento profissional. Como já tinha habilidades na cozinha, utilizou as aptidões para buscar o novo rumo profissional.

“Sempre tive facilidade com a cozinha e considerava o ramo um grande desafio no mercado de trabalho, lidar no ramo gastronômico exige técnicas e conhecimentos específicos. O Senac abre muitas portas para quem deseja se qualificar e se profissionalizar”, disse.

O mercado

De acordo com a sócia e proprietária de um restaurante, Iza Magalhães, para se manter no mercado de trabalho e em constante crescimento, é necessário buscar qualificação profissional sempre.

“A proposta do restaurante é trazer para cidade, requinte e sofisticação na culinária acreana. Quando estava tudo pronto e organizado, nós procuramos o Senac em busca de profissionais que tivessem a formação em gastronomia, foi feito uma triagem que a instituição nos passou, fizemos uma seleção e quem se destacou durante os testes, foi aprovado com sucesso”, disse.

“Hoje nossa equipe é formada por grandes profissionais e o Senac está de parabéns em estar sempre qualificando pessoas para o mercado de trabalho”, acrescentou.

O mercado de trabalho para os chefes de cozinha é bastante amplo, podendo atuar em restaurantes, churrascarias, pizzarias, bares, lancherias, redes de lanchonete tipo fast- food, instituições públicas e privadas, trabalhando com a confecção das refeições em grande escala em refeitórios de empresas, instituições, hospitais, penitenciárias, escolas, faculdades, ONGs; hotéis, spas, pousadas, cruzeiros e casas.