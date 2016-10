Vacinação antirrábica neste sábado em 3 pontos da cidade

A Secretaria de Saúde de Rio Branco, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, realiza neste sábado, 15, mais uma etapa da vacinação antirrábica em três pontos da cidade: em frente à Unidade de Referência de Atenção Primária – URAP Roney Meireles, no Conjunto Adalberto Sena, em frente à Academia Corpo Ativo, no Conjunto Xavier Maia e em frente à Praça do IFAC, também no Xavier Maia. A vacinação será das 9 às 16 horas.

Devem ser levados para vacinação cães e gatos com mais de três meses de idade e os donos devem levar as carteiras de vacinação. A vacinação será feita por médicos veterinários, técnicos do Centro de Zoonoses e alunos do curso de Medicina Veterinária da UFAC.

Somente este ano na capital, já foram vacinados 32 mil cães e gatos. A meta desta edição é vacinar mais de 45 mil cães e gatos das zonas rural e urbana de Rio Branco. Em 2015, foram vacinados 48.286 animais da zona rural, urbana e ribeirinha.No Acre, o último caso de raiva foi registrado em 2000.

Além da cidade, os animais da zona rural também são vacinados. O coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, Everto Arruda, explica que a zona rural concentra uma grande quantidade de cães e gatos e merece atenção especial devido à incidência de morcegos, transmissores de raiva. “Os morcegos podem contaminar o gado e a raiva pode chegar aos cães e gatos, colocando a vida humana em risco”, ressalta.

O próximo ponto de vacinação será na Cidade do Povo, em data a ser confirmada. E diariamente a vacinação pode ser feita no Centro de Zoonoses, na AC 40.