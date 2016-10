Sebrae participa de feira de cosméticos em Paris

O “Projeto Estruturante de Cosméticos de Base Florestal da Amazônia” do Sebrae Nacional, através de seus gestores, participa nos dias 13 e 14 de outubro do evento “Cosmetic 360º”, organizado pela maior rede de empresas na área de cosméticos do mundo, “Cosmetic Valley”, no Carrousel du Louvre, em Paris.

A delegação do projeto está sendo conduzida pelo diretor do Sebrae Amazonas, Aécio Ferreira, com a presença dos consultores e gestores do projeto, entre eles, o gerente de Indústria no Sebrae Acre, Dikison Asfury.

No evento, que é uma das principais feiras de inovação e tecnologia dos segmentos de cosmético e perfumaria do mundo, serão apresentados resultados de estudos desenvolvidos nas áreas de matéria-prima e mapeamento da rede de conhecimento de cosméticos da Amazônia nos sete estados da região Norte.

“A missão contribuiu na formalização de parcerias entre empresas francesas e brasileiras, intercâmbio de profissionais da área de pesquisa das fundações, universidades e institutos. Além de agregação de valor aos insumos amazônicos usados na produção de fármacos e cosméticos, gerando renda e contribuindo para o desenvolvimento econômico da cadeia produtiva na Região”, afirma Asfury.

O Sebrae participa da feira com um estande na área de inovação e soluções, além de apresentação na conferência internacional do evento.

Além disso, foram realizadas visitas técnicas nas empresas Guerlain, Fragonard e L’Oreál, onde os gestores puderam adquirir conhecimentos técnicos e científicos que colaborarão para a evolução dos cosméticos no Brasil.