CACB convida Rodrigo Maia para o seu 3º Fórum Nacional

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebeu da CACB o convite para participar do 3º Fórum Nacional CACB Mil, que inicia nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro. O convite foi entregue pelo presidente da entidade, George Pinheiro, acompanhado pelo diretor financeiro, Jonas Alves de Souza.

Num encontro rápido, o presidente da CACB, explicou ao deputado Rodrigo Maia, que o evento, realizado uma vez por ano, reúne mais de mil participantes de todo País que se encontram para debater perspectivas econômicas, trocar informações e reforçar o network. “empreendedores de todo Brasil estarão no Rio participando de nossa programação”, diz Pinheiro.

O evento, cujo formato tem a parceria inédita do Sebrae, que vai promover, paralelamente, o Seminário Regional dos Gestores do Sebrae, será realizado no Centro de Convenções Windsor Oceânico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Serão dois dias de uma programação intensa que vai abordar desde o poder dos pequenos negócios para o desenvolvimento do País até como construir parcerias de progresso.