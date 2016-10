Acre terá complementação de diploma para médicos brasileiros formados no exterior

Graças a uma ação do Deputado Federal Alan Rick (PRB), a Universidade Camilo Castelo Branco, vai trazer para o Acre um curso de extensão para alunos formados em medicina no exterior e que agora poderão fazer a complementação para revalidação dos seus diplomas no Estado. Esses cursos complementares são exigidos pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) para a revalidação do diploma de médico no Brasil.

Na manhã desta sexta-feira, acompanhado do Coordenador Geral do Curso de Extensão da UniCastelo, Dr. Frank Ronaldo Soares, o deputado Alan Rick esteve reunido com o governador Tião Viana e o prefeito Marcus Alexandre para tratar da questão.

Segundo o governador Tião Viana, os estudantes de medicina no exterior serão os maiores beneficiados, uma vez que a parceria entre o governo do Estado, prefeitura de Rio Branco e a Universidade Camilo Castelo Branco, trará para o Acre a fase de estudos para revalidação de diploma de medicina expedido no exterior.

Nessa parceria, Governo do Estado e Prefeitura, disponibilizarão as UPA’s e Unidades Básicas de Saúde para aulas práticas do curso, monitorada por preceptores-médicos da própria unidade. Em contrapartida, a UniCastelo fornecerá material médico hospitalar, medicamentos e uma carreta de saúde para atendimento itinerante, na capital e interior.

“Tenho trabalhado de forma constante na defesa dos interesses dos brasileiros e, em especial, dos acreanos que fazem medicina no exterior. Temos conseguido vitórias importantes, como a nossa emenda que assegura aos médicos brasileiros formados em universidades brasileiras e estrangeiras a preferência sobre os estrangeiros no Programa Mais Médicos e que está incluída na portaria Interministerial que trata da nova etapa do programa”, destaca Alan Rick.

O parlamentar acreano lembra ainda que a parceria da UniCastelo com o governo do Estado e a Prefeitura de Rio Branco “é mais uma vitória para os nossos estudantes que agora podem fazer o processo do Revalida mais próximo de suas famílias. Além disso, teremos mais profissionais atendendo a população do nosso Estado”, disse Alan Rick.