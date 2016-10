Exército e Bombeiros ajudam a destruir plantação de coca em Mâncio Lima

Pelo menos 20 militares do Exército Brasileiro e dois do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul (AC) estão ajudando a Polícia Civil de Mâncio Lima (AC) a destruir a plantação de coca, identificada pelos policiais da cidade no início desta semana.

A plantação foi encontrada há quase um mês, e só agora foi identificada como coca, por meio de exame toxicológico. As plantas foram encontradas em duas áreas diferentes. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Vinícius Almeida, o tamanho da área será medido com um GPS, e a polícia tenta identificar o proprietário da área.

Segundo o engenheiro florestal da prefeitura, a área aonde foi encontrada a planta é de quase duas quadras.