Acre quer aumentar em mais de 100% a produção de leite

A produção leiteira do Acre abastece cerca de 40% do mercado. De acordo com a Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap), o fortalecimento e crescimento da cadeia produtiva do leite é associado à preservação da floresta.

O investimento em tecnologia é necessário para melhorar a qualidade dos alimentos, o que aumenta a produção dos animais além da oferta de assistência técnica, associada ao melhoramento genético dos animais.

O veterinário da Seap, Edivan Maciel Azevedo, fala sobre a assistência técnica oferecida aos produtores. “Na propriedade de um produtor com 15 hectares de pasto, são produzidos 900 litros diários de leite”, diz. Com incentivo do governo, Edivan estima que a produção aumente para dois mil litros por dia, totalizando 60 mil litros ao mês.