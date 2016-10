Em visita ao Acre Edson projeta Mundial 2017

O velocista Edson Cavalcante Pinheiro, bronze na Paralimpíada Rio 2016 , está em Rio Branco, capital do Acre, pela primeira vez após a conquista da medalha. Ele ficou em terceiro lugar nos 100m rasos da classe T38. O acreano ainda não pensa na Paralimpíada de Tóquio 2020, mas já projeta o Mundial de Atletismo do próximo ano, na Inglaterra.

- O Acre me deu muita sorte. Interrompi uns dias de treino para conduzir a tocha em Rio Branco e fui privilegiado por passar por esse momento da Paralimpíada. E agora estou retornando com essa medalha. Foi gostoso, está sendo maravilhoso estar sendo reconhecido no meu estado. Feliz por trazer essa medalha olímpica. Tive o privilégio deconquistar ela. Isso é gratificante. É um orgulho ser acreano – declarou.

O paratleta começou na última segunda-feira os treinos para o Mundial na próximatemporada. Ele se divide entre os treinos e as participações em eventos. Edson Pinheiro participa da 10ª Semana de Fisioterapia da Uninorte e 8º Simpósio de Fisioterapia do Acre . O tema do evento, nesta sexta-feira (14), às 20h, no Bloco D da Uninorte, é “Fisioterapia no Esporte: da prevenção ao tratamento, em alusão à Olimpíada e Paralimpíada Rio 2016.

- Um convite do Acre é impossível de rejeitar. É a primeira vez que vou fazer essa divulgação, falando sobre meu histórico e treinos. Vou continuar treinando, porque vai ter o Mundial no ano que vem, na Inglaterra. Todo mundo faz essa pergunta: “e 2020?”. 2020 está um pouco longe ainda. O objetivo agora é trabalhar ano a ano. Vou segurar um pouco o ano que vem, que tem o Mundial, e depois a gente pensa – completou.

Edson Pinheiro, acreano de 37 anos, nascido em Cruzeiro do Sul, distante 648km de Rio Branco, precisou de três Paralimpíadas para chegar ao pódio, mas o fez em grande estilo, em casa. Desclassificado nos 400m em Pequim 2008 e em Londres 2012, tinharesultados medianos nas Paralimpíadas anteriores. O melhor deles era um quartolugar nos próprios 100m rasos na China. Oito anos depois, finalmente deu um passo adiante e levou uma medalha.