Coluna Bom Dia

Denúncia

A coluna, que tem sempre o maior respeito pelo trabalho do Ministério Público Federal, acha estranha a notícia da denúncia contra Marcus Alexandre publicada ontem. Parece se inserir na série de ataques contra o PT. É tão fraca, tão desprovida de propósito, investigando fatos de quando o prefeito sequer era diretor do Deracre, que causa estranheza.

Denúncia?

Aliás, a nota do MPF (que teve origem em Brasília e não no Acre, e não cita os responsáveis pela denúncia) é confusa e deu margem para interpretações que, na verdade, seriam apenas investigações e não o pedido formal de abertura de processo.

Nota

A nota da prefeitura foi sucinta e bem delimitada. Sem juízo de valor, pediu que não se fizessem ilações antes do pronunciamento da Justiça.

Inquéritos

A nota destaca que pelo menos 35 investigações já foram feitas sobre o assunto e em nenhuma o prefeito foi acusado.

Solidariedade

À noite, o governador Tião Viana emitiu nota de solidariedade ao prefeito Marcus Alexandre e em conversa com alguns interlocutores lembrou fato importante. A denúncia refere-se a fato de 2005 e Marcus Alexandre só foi nomeado para o Deracre em 2007 e 2008. Como ele poderia ser culpado deste fato?

Picotado

O governador também questionou o que chamou de “saga denuncista implantada no nosso país, em que primeiro se desonra para depois dar explicações, muitas vezes sem o direito à defesa”.

Posição

Como sempre, a coluna mantém sua posição de não acusar, defender ou julgar ninguém com base em denúncias, investigações e semelhantes. Vale para todos os lados.

Pirou

O candidato do PSDB à Prefeitura de Porto Velho, Dr. Hildon, veio a Rio Branco para mostrar como é uma cidade bem administrada e apresentou isso em seu programa de TV, conversou de forma mais que cordial com o prefeito Marcus Alexandre, propôs parcerias e, de candidato descreditado, virou o vencedor do primeiro turno. Pois bem. Esse é o dado numero um.

Loucura

Pois ontem, depois de anunciado que o PT de Rondônia iria apoiar o candidato Leo, no segundo turno, o advogado Breno Mendes, vice-presidente do Diretório Municipal do PSDB em Porto Velho, publicou em seu Facebook uma convocação à intolerância ideológica contra a esquerda e contra o PT, em particular.

Extirpar

Em sua página no Facebook, o dirigente tucano disse que “homens e mulheres de bem temos que nos unirmos, para fazermos uma limpeza geral nessa política, extirpando de vez todos os vermes esquerdopatas, petistas e políticos tradicionais da pior espécie de compor qualquer cargo diretivo na Prefeitura de Porto Velho” (transcrição na íntegra).

Advogado

Com uma redação ruim e cheia de erros de concordância, o tal tucano é advogado, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas em Rondônia (Abracrim) e presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas na Seccional da OAB-RO. É radical e nervoso.

Mandou

O tal advogado disse ainda que se os petistas quiserem emprego em prefeitura, que se mudem para Rio Branco, cidade tão elogiada por seu candidato. Detalhe: antes da subida de Hildon, o tal tucano fazia campanha abertamente por Leo Morais, que ele agora ataca.

Serviço

Deve estar querendo mostrar serviço para o candidato de seu partido esquecer as besteiras e a infidelidade dele próprio.

Boca do Acre

O prefeito Marcus Alexandre recebeu ontem o prefeito eleito de Boca do Acre, Zeca, que, mesmo sendo do PSDB, teve o PT em sua chapa. É que as forças do bem de Boca do Acre se uniram para derrotar o grupo que quase destruiu a cidade política e administrativamente.

À disposição

Em uma conversa franca e aberta, Marcus Alexandre pôs à disposição do prefeito de Boca do Acre a estrutura técnica da AMAC para projetos e para estudos de gestão. E disse que Zeca pode contar com o que a Prefeitura de Rio Branco puder ajudar.

Família

O prefeito lembrou que tem laços afetivos com Boca do Acre, terra natal de sua esposa Gicélia. E de forma republicana vai ajudar no que for possível.

Julgamento

Falando em Amazonas, na terça-feira (18), o TSE deve julgar a destituição do governador daquele Estado, José Melo, em última instância. As apostas são de que será o ato final e que o TSE determinará a posse imediata de Eduardo Braga no cargo.

Demissões

A Prefeitura de Xapuri entrou em contato com a coluna para explicar que a demissão dos 59 cargos comissionados e agentes políticos publicada essa semana teve como justificativa a necessidade de economizar para o pagamento dos salários dos servidores e do 13º. Mas que os nomes foram escolhidos pelo resultado da eleição, parece claro.

Prestação

Em Epitaciolândia, o problema é com a prestação de contas, que a prefeitura precisa enviar para a Câmara e para o TCE. Há pepinos graves até o fechamento das contas.

Comissionados

Já o prefeito eleito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, disse que vai fazer um corte total nos cargos comissionados e uma política de ajuste das contas.

Encontros

Ontem, o prefeito se encontrou com a deputada Eliane Sinhasique e está agendando reuniões de trabalho com Flaviano Melo e os senadores Gladson Cameli e Sérgio Petecão, em Brasília.

Câmara

Cresce muito o movimento para que Eduardo Farias seja o novo presidente da Câmara Municipal da Capital. Experiência, competência e diálogo ele tem. É um ótimo nome.

Trânsito

Além de ter bom trânsito em todos os meios políticos, com sua trajetória de deputado e vice-prefeito, sua eleição seria uma homenagem ao PCdoB, que abriu a vaga de vice na chapa majoritária.

Livre?

O Ministério Público boliviano desistiu da denúncia contra o ex-senador Leopoldo Fernandez, acusado de incitamento ao massacre de camponeses em Porvenir. Caso não haja recurso, ele ficará livre para voltar a sua terra, depois de exilio no Brasil.

Lá e cá

O site da BBC anunciou ontem que o candidato favorito à eleição para presidente do Paraguai, em 2018, é o ex-padre Fernando Lugo, o mesmo que foi afastado por impeachment, no experimento do método de golpe parlamentar depois usado no Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência?

Grana

O prefeito de Sena Madureira, Mano Rufino, diz que deixará para seu sucessor convênios no valor de R$ 7 milhões. Pode ser, mas a AMAC registra só R$ 4 milhões e que ainda não estão em caixa.

Futuro

Mano Rufino diz que sua vida política vai tomar outros rumos, em busca de outros desafios, em clara referência a uma candidatura de deputado em 2018. Será um entre as dezenas de candidatos já lançados pelo município.

Foragido

O escândalo envolvendo a cassação e depois recondução ao cargo do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, provocado por seu vice, que recém saiu da cadeia, Gilmar Olarte, tem repercussão até no Acre.

Coffee

Um dos envolvidos no chamado ‘Escândalo Coffee Break”, envolvendo propina a vereadores, está foragido e deu como endereço uma residência no Acre, onde parece que nunca pisou.

Polêmica

O ministro da Justiça, Alexandre Moraes, é um homem polêmico. Decidiu trocar a PF pela Força Nacional e PRF para fazer sua segurança pessoal.

Verão

Jorge Viana lamenta o horário de verão e diz que não há nada mais a fazer. Há sim: adotá-lo no Acre, equiparando a hora de Rio Branco com a de Brasília. Quem sabe?

Via Verde

A estratégia da bandidagem que luta para tomar conta da região da Via Verde é manter a estrada na escuridão. E consegue, já que nenhum órgão estadual ou municipal parece se importar com o problema.

Via Verde II

A polícia vem fazendo o papel dela mas precisa da ajuda das autoridades para melhorar ao menos a iluminação. Até poste de metal os bandidos serram e levam embora para manter tudo no escuro. E assim agirem sossegadamente.

Apagão

Seis turbinas das usinas do Madeira darão conta de apenas 40% da energia elétrica que o Acre precisa. E esse total tem de ser dividido com Rondônia. Tem cheiro de apagão nessa história.